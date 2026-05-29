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Pitz’e Serra
30 maggio 2026 alle 00:24

Sfide sportive all’insegna dell’inclusione 

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Sport e inclusione al parco del Popolo Kurdo. Il giardino di Pitz’e Serra ha ospitato ieri mattina la “Giornata dello sport e dell’inclusione,” organizzata dalla scuola di via Portogallo in collaborazione con l’associazione Millesport, Special Olympics Italia Team Sardegna e Cooperativa Special Smile, con il sostegno della Fondazione di Sardegna.

Centinaia di ragazzi coinvolti. Le classi si sono alternate in nove campi di gioco dedicati a diverse discipline e attività, tra cui pallabase, quidditch, dodgeball, percorsi multiabilità e staffette. L’obiettivo era quello di vivere lo sport come esperienza di incontro, aiuto reciproco e valorizzazione delle capacità di ciascuno. L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo del progetto biennale “Strike Unified”, percorso che ha coinvolto gli studenti in attività motorie e sportive inclusive, promuovendo collaborazione, partecipazione e integrazione attraverso il linguaggio universale dello sport.

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