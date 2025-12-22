Sfida a RisiKo per finanziare l’Airc 

Giochi e solidarietà per aiutare la ricerca sul cancro. A organizzare la speciale giornata è il RisiKo! Club Ufficiale “Sardegna” di Quartu che ha previsto un torneo di solidarietà con l’Airc, in programma domenica in piazza IV Novembre 36.

Dalle 11 alle 13, saranno possibili due attività. La “SKuola di RisiKo!” per chi si vuole avvicinare alle regole del gioco di strategia più famoso in Italia e una mostra di pezzi rari e particolari della storia di questo gioco. Dalle 14.30 si potrà partecipare al torneo open che consiste in due partite a somma punti, valevole per l’assegnazione del trofeo ranking 2025 del Club, riservato ai tesserati. “Aspettando Capodanno con Airc” non solo festeggia la chiusura di un anno che ha visto l’organizzazione di ben 16 tornei (il 1° Master “Città di Quartu” all’Hotel Califfo, tornei Open in giro per la Sardegna, avvincenti campionati interni), ma è l’occasione per coniugare la passione ludica con la solidarietà nei confronti della fondazione che si è distinta nella ricerca sul cancro.Sarà possibile partecipare alla raccolta fondi anche per chi non volesse iscriversi al torneo e si limitasse alla visita della mostra o a imparare le regole del gioco.

RIPRODUZIONE RISERVATA