31 dicembre 2025 alle 00:37

Sestu e i ragazzi: i 13 anni della Polisportiva 

Il settore giovanile come un vanto e la prima squadra una vetrina dove mettere in esposizione il lavoro di tanti anni, la più grande soddisfazione dopo tanti sacrifici. «La Polisportiva Sestu è nata nel 2012 per offrire ai ragazzi un punto di riferimento stabile dopo un fallimento storico», il primo pensiero del presidente Andrea Leporati, intervenuto assieme ad alcuni atleti del club nella trasmissione di Radiolina “Giovani di Categoria”. «La gioia più grande è vedere i ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile esordire in prima squadra, con il calcio che diventa educazione, appartenenza e responsabilità quotidiana».

Sono 230 i tesserati tra attività di base e giovanili. «Partiamo dalle attività ludico-motorie dei bambini di tre anni che non possono ancora essere tesserati», sottolinea Leporati, «poi la scuola calcio per preparare i ragazzi al settore giovanile e da lì comincia il percorso che porta alla prima squadra, come è accaduto anche in questa stagione. Nell’ultima partita, per esempio, ha segnato una rete decisiva Matteo Piras, cresciuto nel vivaio e adesso grande protagonista in Prima categoria».

La formazione, impegnata nel girone A, con due vittorie consecutive dopo un inizio difficile ha fatto un grosso passo in avanti in classifica. Massimiliano Piras, un ottimo percorso da giocatore e ora nel doppio ruolo di allenatore delle giovanili e responsabile di quel settore, ha chiaro l'obiettivo: «Il percorso che stiamo facendo è rivolto ai giovani e il sottoscritto più che mai vuole vedere i ragazzi cresciuti nel Sestu diventare l’ossatura principale della prima squadra. Questo percorso ha avuto un impulso notevole l’anno scorso. Non vogliamo seguire la moda di voler vincere a tutti costi campionati Giovanissimi o Allievi facendo razzia nelle altre società, diventato ormai un malcostume consolidato che va avanti da anni».

