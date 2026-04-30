“Sestu Domani”, niente lista dopo 21 anni 

Era il gruppo politico nato per attrarre gli elettori moderati del centro: una formazione nata nei primi Duemila e che, prima nel 2005 quando ancora si riuniva sotto la bandiera della Margherita, e poi nel 2010 quando si presentò autonomamente, contribuì pesantemente alla doppia vittoria di Aldo Pili e al ritorno del centrosinistra al governo di Sestu. Per 21 anni, i consiglieri di “Sestu Domani” hanno partecipato ai lavori del Consiglio comunale come parte integrante della coalizione progressista, prima per dieci anni dai banchi della maggioranza e poi da quelli dell’opposizione. Alle prossime amministrative del 7 e dell’8 giugno, però, la civica che venne fondata dallo stesso Aldo Pili non si presenterà. Non solo. Gli ultimi suoi consiglieri eletti, Francesco Serra e Giuseppe Picciau, sosterranno il candidato del centrodestra Michele Cossa: il primo ormai da tempo milita nelle file di Sardegna al Centro Venti20, il secondo ha annunciato ieri di aver accettato la candidature nei Riformatori Sardi.

L’annuncio

«Questa candidatura», spiega il consigliere Picciau, «nasce dal voler proseguire un impegno concreto per il nostro paese. Sono un giovane che viene da una civica, e in questi 5 anni di amministrazione sono stato affiancato da persone di grande esperienza che mi hanno trasmesso la passione per la politica, ho sempre dato il mio parere e il mio aiuto dove mi è stato consentito, non sentendomi un consigliere di opposizione ma un consigliere dei cittadini, un consigliere che ha il ruolo di aiutare chi governa per fare meglio». Così l’ex esponente di “Sestu Domani” annuncia che non correrà con il centrosinistra, guidato dalla candidata a sindaco Michele Mura. «Non ho mai dato un grandissimo peso ai colori politici», prosegue, «anche perché, specialmente in un paese come Sestu, contano soprattutto le persone. E proprio per questo, dopo la proposta di candidatura nei Riformatori Sardi da parte del candidato sindaco Michele Cossa, persona di indiscussa esperienza e capacità, ho ritenuto opportuno non uscire dai giochi, ma aiutarli a fare di più e meglio, e per avere l'opportunità e l'onore di dare di nuovo voce a coloro che mi daranno fiducia».

Sestu Domani

A confermare che “Sestu Domani”, dopo oltre vent’anni, non sarà presente alle prossime comunali è lo stesso ex sindaco Aldo Pilli. «Il movimento», ribadisce l’ex leader del centrosinistra sestese, «da me creato nel 2000 con alcuni amici, sostenuto da una sensibilità centrista e riformista, è stato un attore partecipe e attivo nella comunità e nella amministrazione comunale. Grazie all'impegno profuso in anni di lavoro, dopo molti anni di assenza, il centrosinistra è riuscito ad amministrare il Comune per due consiliature, dal 2005 al 2015, con risultati positivi in campo sociale, infrastrutturale, urbanistico e culturale. Nonostante l'assenza nella prossima competizione, il movimento non cessa la sua funzione e continuerà a svolgere la sua attività di aggregazione e di formazione rivolta a tutti i cittadini di Sestu, senza alcuna distinzione di età o condizione sociale». Insomma, non è escluso che in futuro la lista civica “Sestu Domani” potrebbe nuovamente tornare a partecipare alle consultazioni.

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