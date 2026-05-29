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Portoscuso.
30 maggio 2026 alle 00:23

Servizi per i bambini, aperte le iscrizioni «Aiuto concreto alle mamme lavoratrici» 

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A Portoscuso c’è tempo fino al 3 giugno per presentare le domande per i servizi estivi per bambini da 1 a 14 anni proposti dai Servizi Sociali del Comune. Rispetto agli anni scorsi c’è una novità: dal 29 giugno al 31 luglio sarà garantita la continuità del servizio invernale di Spazio Bimbi e Sezione Primavera, progetto riservato ai bambini già frequentanti. «È nato per dare attenzione concreta alle esigenze delle mamme lavoratrici – dice Monica Napoli, assessora ai Servizi Sociali – per garantire loro una continuità educativa e organizzativa durante i mesi estivi». Inoltre dal 15 giugno e fino al 31 luglio riparte la Ludoteca estiva, per bambini dai 4 ai 9 anni, per un’estate all’insegna del gioco e della socialità. Nelle attività estive attenzione anche ai ragazzi più grandi, con Adolescenti in Tour Estate (10-14 anni), dopo il successo dello scorso anno. «Ci saranno una serie di esperienze – dice l’assessora Napoli – per stimolare autonomia, spirito di gruppo e scoperta del territorio».

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