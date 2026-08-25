Servizi e personale, scontro in Consiglio 

In Municipio è stato istituito un settimo settore per la gestione amministrativa e contabile del Comune, prima inserita nell’ambito dei servizi sociali. Ma non mancano le polemiche perché la nuova organizzazione, evidenzia il consigliere di minoranza Nicola Ennas (vicesindaco uscente), non avrebbe dei benefici concreti. «La sola motivazione legata al patrimonio comunale è insufficiente a giustificare l’istituzione di un nuovo settore, se non è accompagnata da una più chiara indicazione dei servizi da riallocare, delle funzioni da attribuire e del personale coinvolto. In un nuovo servizio patrimonio bisognava spostare sport, cultura, spettacolo e pubblica istruzione. Non è necessario creare un servizio in più quando si possono ottimizzare i servizi per affinità», sottolinea. «La verità è che non si ha il coraggio di fare profondi cambiamenti anche nell’ottica del principio dell’anticorruzione con l’avvicendamento dei responsabili dei diversi servizi».

Ma il sindaco Stefano Altea è di diverso avviso: «Il nuovo settimo settore includerà la gestione amministrativa e contabile con tutto il patrimonio sotto un unico responsabile. Ora con il confronto sindacale vedremo gli eventuali spostamenti di personale e servizi».

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