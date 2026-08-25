SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
San Gavino.
26 agosto 2026 alle 00:42

Servizi e personale, scontro in Consiglio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In Municipio è stato istituito un settimo settore per la gestione amministrativa e contabile del Comune, prima inserita nell’ambito dei servizi sociali. Ma non mancano le polemiche perché la nuova organizzazione, evidenzia il consigliere di minoranza Nicola Ennas (vicesindaco uscente), non avrebbe dei benefici concreti. «La sola motivazione legata al patrimonio comunale è insufficiente a giustificare l’istituzione di un nuovo settore, se non è accompagnata da una più chiara indicazione dei servizi da riallocare, delle funzioni da attribuire e del personale coinvolto. In un nuovo servizio patrimonio bisognava spostare sport, cultura, spettacolo e pubblica istruzione. Non è necessario creare un servizio in più quando si possono ottimizzare i servizi per affinità», sottolinea. «La verità è che non si ha il coraggio di fare profondi cambiamenti anche nell’ottica del principio dell’anticorruzione con l’avvicendamento dei responsabili dei diversi servizi».

Ma il sindaco Stefano Altea è di diverso avviso: «Il nuovo settimo settore includerà la gestione amministrativa e contabile con tutto il patrimonio sotto un unico responsabile. Ora con il confronto sindacale vedremo gli eventuali spostamenti di personale e servizi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Intervista.

«La Sardegna merita di più»

l Careddu
Intervista

«La Sardegna non vada in vacanza d’inverno»

L’ambasciatore Usa a Porto Cervo per il tour sul suo mega yacht. «Le pale eoliche? Uccidono il paesaggio» 
Mariella Careddu
La storia

Il bagnino e la cornacchia «La tratto come una figlia, spero non voli mai via»

Andrea Stara l’ha ammaestrata, ma “Nacchi” ruba sigarette dalle borse 
Sara Marci
Il caso

La Rai cerca posto a Ranucci, ipotesi Tg3

Dirigenti riuniti con l’ad Rossi. Il legale del giornalista: «Persecuzione» 
La guerra

Il capo della Cia in missione a Mosca

Il mistero del viaggio dello 007 americano. Sul tavolo anche la questione Iran? 