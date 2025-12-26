VaiOnline
27 dicembre 2025

Sergio Caputo questa sera al Ten di Nuoro 

Ultimo appuntamento per la rassegna Animanera Mediterranea, promossa dall’associazione Intermezzo. Protagonista a Nuoro della serata di oggi, a partire dalle 21 al Teatro Eliseo, il cantautore, chitarrista e autore Sergio Caputo, una delle figure più originali della musica italiana dagli anni Ottanta a oggi.

Con l’album d’esordio “Un sabato italiano” del 1983, Caputo ha rivoluzionato la canzone d’autore fondendo jazz, swing e pop in uno stile immediatamente riconoscibile, caratterizzato da un linguaggio brillante e cinematografico. In oltre quarant’anni di carriera ha pubblicato dischi diventati culto, collaborando con grandi musicisti e portando la sua musica sui palchi di tutto il mondo.

In scena stasera il Sergio Caputo Trio, formazione vocale e strumentale che costituisce il progetto base del cantautore. Una formazione pop-jazz unica nel suo genere, capace di creare un ensemble di forte impatto. Caputo si racconterà con storie e canzoni che hanno segnato la sua vita artistica.

