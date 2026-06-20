Sensi unici e precedenze: ecco le regole aggiornate della viabilità 

Cambia la viabilità in via Principessa Jolanda. Con il completamento della segnaletica entrano in vigore le modifiche al traffico che vanno a completare il progetto di riordino della zona di Sant’Antonio, cominciato già nelle scorse settimane.Per prevenire gli incidenti e garantire una circolazione più fluida e ordinata, riducendo le criticità attualmente riscontrate, è stato istituito il senso unico di circolazione nel tratto di via Principessa Jolanda compreso tra via Salandra e via Mercantini, in direzione di quest’ultima. Inoltre è stato istituito l’obbligo di fermarsi e dare precedenza, all’incrocio con via Piemonte, con direzione consentita a destra e sinistra. Prima invece c’era il senso unico di circolazione nel tratto compreso tra piazza IV Novembre e via Piemonte, in direzione di quest’ultima, e il doppio senso nel tratto compreso tra via Salandra e via Mercantini.Viene confermato il senso unico nel tratto compreso tra piazza IV Novembre e via Merello in direzione di via Merello e tra via Merello e via Piemonte in direzione di via Piemonte.

Inoltre sono stati tracciati altri attraversamenti pedonali lungo la strada e gli stalli per i disabili dove si può parcheggiare con il contrassegno, delimitati da strisce gialle. ( g.da. )

RIPRODUZIONE RISERVATA