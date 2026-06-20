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Ambiente.
21 giugno 2026 alle 00:45

Sella del Diavolo, ecco i cartelli  di divieto per le bici 

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Sulla Sella del Diavolo sono comparsi i cartelli che vietano il transito alle bici e alle mountain bike. «Finalmente», scrivono gli ambientalisti del Gruppo d’Intervento Giuridico, «sono stati collocati dal Comune dopo lunghi anni di grave degrado degli habitat naturali e del progressivo incremento dell’erosione. Il sito è tutelato con vincolo paesaggistico», ricordano, «in questi ultimi anni sono proseguiti i tagli della vegetazione per aprire nuovi sentieri per mountain bike e la conseguente gravissima erosione del suolo e di habitat naturalistici tutelati solo sulla carta». L’associazione sta conducendo da tempo una sistematica campagna per la salvaguardia e la corretta fruizione pubblica della Sella. «Sono quindici anni che esiste il divieto di transito delle mountain bike.Quindici anni con innumerevoli segnalazioni con ampia documentazione sul degrado. Ora, dopo mille assicurazioni e mille promesse, è giunto un importante passo concreto discendente da obblighi di legge e di pianificazione.». Infine l’annuncio: «Nei prossimi mesi seguiranno i previsti lavori di realizzazione dei sentieri, degli accessi pedonali e della segnaletica per la fruizione dell’area, per garantire salvaguardia naturalistica e sicurezza per un vero e proprio gioiello del Mediterraneo, che merita grande cura e attenzione».

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