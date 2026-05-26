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27 maggio 2026 alle 00:24

Seicentomila euro per la viabilità 

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L’Unione dei Comuni della Marmilla stanzia 600mila euro per interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali nei 18 comuni aderenti all’ente. Andrea Locci, presidente dell’Unione dei Comuni, spiega che la somma messa a disposizione proviene dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione: «È il secondo anno consecutivo che viene applicato e viene fatto per supportare i comuni afferenti all’Unione nella messa in sicurezza delle infrastrutture stradali che gli stessi enti ci segnalano. Inoltre, tutto il progetto è seguito dall’ufficio tecnico dell’Unione dei Comuni, per evitare di caricare ulteriormente gli uffici tecnici comunali di altre attività, vista la cronica carenza di personale e i numerosi progetti già seguiti dagli stessi uffici».

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