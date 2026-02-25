Sei squalificati, multe a Milan, Como e Lecce 

Sono sei giocatori squalificati in Serie A, oltre al rossoblù Yerry Mina, dopo la 26esima giornata. Sono stati fermati tutti per un turno. Si tratta di Ali Elmusrati (Verona) ed Emirhan Ilkhan (Torino), entrambi espulsi: il primo per doppia ammonizione, il secondo per un fallo grave di gioco.

Una gara di stop per somma di cartellini gialli anche per Dodò (Fiorentina), che pagherà inoltre un’ammenda di duemila euro per simulazione, Alessandro Bastoni (Inter), Manuel Locatelli (Juventus) e Sebastian Walukiewicz (Sassuolo).

Quanto alle società, il Milan dovrà pagare 20mila euro «per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell’inizio della gara e di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo». Un’ammenda di ottomila euro è stata inflitta al Como «per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del secondo tempo» e al Lecce «per lancio sul terreno di gioco di fumogeni e petardi».

RIPRODUZIONE RISERVATA