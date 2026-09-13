sei reti in 90’: È una Ferrini travolgente 

Acc. Sulcitana 0

Ferrini Cagliari 6

Accademia Sulcitana (4-3-3) : Marongiu, Mattana (20’ st Angioni), Frau (1’ st Bellanza), Foddi (1’ st Tarquini), Mudu, Zedda, Contu, Cardia, Cacciuto (20’ st Piras), Ruggeri, Fadda (20’ st Puddu). In panchina Piddiu, Scannella, Bilello, Festino. Allenatore Loi.

Ferrini Cagliari (4-3-3) : Arrus, Manca, Vitale, Argiolas, Riep, Oli Oro (27’ st G. Podda), Arnaudo (14’ st A. Usai), Alexandre (27’ st Simongini), Avaro, Boi (29’ st N. Usai), Arisci (27’ st Capitta). In panchina Zedda, Contini, C. Podda, Meloni. Allenatore Manunza.

Arbitro : Paulis di Cagliari.

Reti : pt 28’ Mudu (a), 33’ e 40’ Arnaudo; st 10’ Riep, 12’ Oli Oro, 33’ G. Podda.

VILLA SAN PIETRO. La Ferrini Cagliari è devastante e travolge in trasferta l’Accademia Sulcitana segnando sei reti e chiudendo la gara di fatto già nel primo tempo, quando è brava a sfruttare le occasioni create e ad andare all’intervallo sullo 0-3. I padroni di casa (al loro esordio assoluto nel campionato di Promozione) provano a restare compatti e rispondere alle iniziative avversarie, ma gli ospiti dimostrano sin dalle prime battute grande efficacia in fase offensiva.

La cronaca

La sfida si sblocca al 28’ con una sfortunata autorete di Mudu e i cagliaritani a quel punto dilagano. Dopo 5’ trovano il raddoppio con Arnaudo che prima della pausa (40’) firma la propria doppietta personale. Lo svantaggio è pesante per i sulcitani, chiamati nella seconda frazione a tentare una difficile rimonta.

Secondo tempo

Nella ripresa l’Accademia prova a riorganizzarsi e a reagire, cercando di alzare il proprio baricentro, ma la Ferrini non abbassa il ritmo e continua a rendersi pericolosa. Al 55’ arriva così la quarta rete firmata da stavolta Riep, che chiude di fatto ogni possibilità di rimonta dei rivali. Passano appena due minuti e Oli Oro trova anche il 5-0, rendendo ancora più pesante il passivo e certificando il dominio degli ospiti.

L’Accademia Sulcitana, nonostante il risultato ormai compromesso, prova comunque a restare in partita fino al termine. Nel finale però Podda mette il sigillo sulla sfida realizzando la rete del definitivo 6-0. Una giornata da dimenticare per i padroni di casa, che devono voltare pagina, mentre la Ferrini porta a casa una vittoria che manda un chiaro segnale al campionato.



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