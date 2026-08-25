Sei giovani studentesse alla guida della Consulta 

La Consulta giovani di Villaurbana è tutta al femminile. Qualche giorno fa si sono tenute le elezioni per il rinnovo del direttivo e le cariche all’interno dell’associazione, che riunisce i giovani del paese dai 15 ai 35 anni, sono tutte ricoperte dalle ragazze del paese. A essere eletta presidente della Consulta è stata Greca Meloni, 19 anni; vice-presidente Aurora Pisci (18 anni), mentre Rachele Zucca ricoprirà il ruolo tesoriera, Marta Padroni è la nuova segretaria. Completano il direttivo le diciottenni Anna Zucca, Sofia Padroni e Tania Atzeni.

«Il nostro obiettivo principale – spiegano le ragazze della Consulta - è ridare vita giovanile al paese, e soprattutto dare uno spazio ai ragazzi. Vogliamo creare un ambiente di amicizia in cui tutti possano sentirsi parte integrante di un progetto». Una novità importante è la rappresentanza femminile: il direttivo composto da sole ragazze, tutte giovanissime. «Siamo felici che ragazze così giovani abbiano scelto di mettersi in gioco e assumersi la responsabilità di guidare la Consulta – commenta l’assessora Michela Dessì -La nascita del nuovo direttivo è un segnale importante per Villaurbana. Come amministrazione crediamo molto in questo strumento di partecipazione e coinvolgimento dei giovani. A tutte le ragazze del direttivo va il nostro augurio di buon lavoro: saremo al loro fianco, pronti ad ascoltarle e sostenerle nel loro percorso».

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