VaiOnline
Corte dei conti.
27 dicembre 2025 alle 00:12

Sei dirigenti dell’Aspal assolti per l’appalto sul Job Day 2023 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In sei erano stati chiamati in causa dalla Procura regionale della Corte dei conti per un presunto danno da oltre 100mila euro alle casse dell’Aspal, l’Agenzia regionale per le politiche del lavoro, in merito al frazionamento e all’affidamento diretto degli eventi del “Job Day Sardegna” 2023. I magistrati erariali contestavano che l’appalto, anziché assegnato con una gara su più lotti, fosse stato suddiviso e affidato direttamente, facendo così aumentare i costi rispetto a quanto speso l’anno successivo. Alla fine del processo, però, la Corte dei conti ha ritenuto che nessuno abbia agito con dolo, che è stato anzi escluso, facendo così scattare l’assoluzione per effetto dello «scudo erariale». La tesi difensiva era che la pratica fosse stata fatta in quel modo per rispettare i tempi e gli obiettivi imposti. Nessuno, è poi emerso, sarebbe così stato favorito dalla scelta di non ricorrere alla gara pubblica.

È questa, in estrema sintesi, la motivazione che ha portato all’assoluzione di Andrea Alimonda, Gianluca Meloni, Valerio Cazedda, Antonella Delle Donne, Roberto Marongiu e Margherita Lucano, finiti a giudizio davanti ai giudici erariali dopo una segnalazione di danno per «presunte irregolarità consistenti nell’artificioso frazionamento e nella violazione del principio di rotazione degli appalti» da parte dell’Aspal in occasione del Job Day Sardegna 2023. Un evento su sei tappe organizzate a Sassari, Olbia, Nuoro, Oristano, Totolì e Cagliari. Terminato il processo davanti alla Corte dei conti, escluso il dolo, l’accusa è caduta per tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

I timori per il futuro di Alghero: «Ricavi bassi, si rischia il ridimensionamento»

«Non svendiamo i nostri scali, la gestione pubblica funziona»

L’ex manager di Sogeaal: progetto illegittimo, i fondi di investimento sono attratti solo dagli utili  
Al. Car.
Le previsioni

Fine anno con allerta meteo e temporali

Maltempo nell’ultimo weekend del 2025 ma le temperature non saranno rigide 
Riccardo Spignesi
La storia

Una famiglia in festa: «Il nostro primo Natale con le tre gemelline»

A Guasila palloncini, mazzi di fiori e tanta gioia per Bianca, Camilla e Carlotta 
Paolo Carta
Il furto di Natale

Saccheggiata la mensa dei poveri

Rubati prosciutti, agnelli e maialetti. Le Vincenziane di Olbia costrette a fermarsi 
Tania Careddu
L’intervista

«C’è un assalto eolico insensato e senza regole, così si distrugge l’Isola»

Elena Pinna, attivista del movimento “Surra”: «I comitati hanno spinto i sardi a ribellarsi» 
Lorenzo Piras
Legge di bilancio

Manovra blindata, martedì l’ok

Dopo 63 giorni al Senato arriva alla Camera il testo da 22,3 miliardi 
Il lutto

Muore a cento anni Maria Sole Agnelli

Sorella e confidente dell’Avvocato, amò la politica, la cultura, i cavalli e la Juve 
Pordenone

Il vento lo strappa dalla seggiovia: è grave

La rete di protezione si solleva, si impiglia nella scarpa e lo trascina giù 