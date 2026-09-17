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L’incontro.
18 settembre 2026 alle 00:20

Se la gentilezza è la vera rivoluzione Ugo Cappellacci presenta il suo saggio 

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In un’epoca dominata dalla ricerca ossessiva del consenso immediato, dalla contrapposizione, dalla politica urlata, la gentilezza può essere la vera forza di governo? È la domanda al centro dell’incontro in programma questa sera alle 20, all’Hotel Oasi Blu Sardinia di Santa Margherita di Pula (SS 195, Km 41,200) , dove Ugo Cappellacci presenterà il suo libro “La Rivoluzione Gentile. Verso la leadership della gentilezza”. A moderare l’appuntamento sarà Antonello Picci, che accompagnerà l’autore in un confronto dedicato alla politica e alla responsabilità di chi è chiamato a guidare le istituzioni.

Non sarà una semplice presentazione letteraria, ma un’occasione per riflettere su una nuova idea di leadership, fondata su tre pilastri: la competenza, il coraggio e la capacità di ascoltare. «La gentilezza non è arrendevolezza», sottolinea Cappellacci, «ma la forma più pura della forza. Significa avere il coraggio di decidere senza perdere l’umanità, esercitare il potere come servizio e ricordare che la politica non si misura dal volume della voce, ma dal peso delle scelte».

L’iniziativa di questa sera avrà anche una finalità solidale: il ricavato sarà devoluto a sostegno delle associazioni delle famiglie con diabete di tipo 1.

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