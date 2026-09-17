Se la gentilezza è la vera rivoluzione Ugo Cappellacci presenta il suo saggio 

In un’epoca dominata dalla ricerca ossessiva del consenso immediato, dalla contrapposizione, dalla politica urlata, la gentilezza può essere la vera forza di governo? È la domanda al centro dell’incontro in programma questa sera alle 20, all’Hotel Oasi Blu Sardinia di Santa Margherita di Pula (SS 195, Km 41,200) , dove Ugo Cappellacci presenterà il suo libro “La Rivoluzione Gentile. Verso la leadership della gentilezza”. A moderare l’appuntamento sarà Antonello Picci, che accompagnerà l’autore in un confronto dedicato alla politica e alla responsabilità di chi è chiamato a guidare le istituzioni.

Non sarà una semplice presentazione letteraria, ma un’occasione per riflettere su una nuova idea di leadership, fondata su tre pilastri: la competenza, il coraggio e la capacità di ascoltare. «La gentilezza non è arrendevolezza», sottolinea Cappellacci, «ma la forma più pura della forza. Significa avere il coraggio di decidere senza perdere l’umanità, esercitare il potere come servizio e ricordare che la politica non si misura dal volume della voce, ma dal peso delle scelte».

L’iniziativa di questa sera avrà anche una finalità solidale: il ricavato sarà devoluto a sostegno delle associazioni delle famiglie con diabete di tipo 1.

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