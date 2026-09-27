SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Castiadas.
28 settembre 2026 alle 00:43

Scuola calcio, contributo da ottomila euro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Difficile di questi tempi portare avanti una scuola calcio per insegnare ai più piccoli il gioco ma, soprattutto, i valori dello sport. Per scongiurare uno stop (o una frenata) della scuola, il Comune di Castiadas eroga un contributo straordinario di ottomila euro alla Asd Castiadese Calcio. L’associazione ha chiesto aiuto per «i rilevanti costi da sostenere per garantire un'attività sportiva organizzata e qualificata, tra cui quelli per allenatori qualificati, collaboratori tecnici, materiale e attrezzature sportive, acqua e merende per i giovani atleti, il pulmino per partecipare a raduni e tornei e pulizie straordinarie degli spogliatoi».

La scuola calcio, riporta la delibera, «coinvolge circa trenta bambini, con prospettive di ulteriore crescita: una parte dei giovani residenti nel territorio svolge attività sportiva presso società calcistiche di altri Comuni del Sarrabus». Tra gli obiettivi della società, realizzare un grande torneo giovanile da intitolare al Comune di Castiadas. Un'iniziativa, quest’ultima, «che costituisce – sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni - un'opportunità di valorizzazione dell'immagine del Comune di Castiadas e di promozione del territorio». Da qui il contributo straordinario dal Municipio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Carburanti, anche Ip frena i prezzi Meloni: «Sosterremo le famiglie»

Da oggi la compagnia petrolifera applicherà un tetto ai listini come Eni 
politica

Legge elettorale, ultimo sprint con l’incognita del voto finale

Il centrodestra cerca di blindare la riforma dai franchi tiratori 
Torino

Investe il figlio dell’ex compagno e fugge

Arrestata una 24enne. Il bimbo, 5 anni, ha gravi traumi ma se la caverà 
Il reportage.

Molentargius, l’estate continua

Tra turisti a caccia di fenicotteri e il fiume giallo della “Camminata del cuore” 
Alessandra Ragas