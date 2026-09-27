Scuola calcio, contributo da ottomila euro 

Difficile di questi tempi portare avanti una scuola calcio per insegnare ai più piccoli il gioco ma, soprattutto, i valori dello sport. Per scongiurare uno stop (o una frenata) della scuola, il Comune di Castiadas eroga un contributo straordinario di ottomila euro alla Asd Castiadese Calcio. L’associazione ha chiesto aiuto per «i rilevanti costi da sostenere per garantire un'attività sportiva organizzata e qualificata, tra cui quelli per allenatori qualificati, collaboratori tecnici, materiale e attrezzature sportive, acqua e merende per i giovani atleti, il pulmino per partecipare a raduni e tornei e pulizie straordinarie degli spogliatoi».

La scuola calcio, riporta la delibera, «coinvolge circa trenta bambini, con prospettive di ulteriore crescita: una parte dei giovani residenti nel territorio svolge attività sportiva presso società calcistiche di altri Comuni del Sarrabus». Tra gli obiettivi della società, realizzare un grande torneo giovanile da intitolare al Comune di Castiadas. Un'iniziativa, quest’ultima, «che costituisce – sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni - un'opportunità di valorizzazione dell'immagine del Comune di Castiadas e di promozione del territorio». Da qui il contributo straordinario dal Municipio.

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