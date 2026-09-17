Scuola, al via l’accoglienza degli alunni 

L’ufficio comunale della Pubblica istruzione di Settimo San Pietro, dando seguito agli indirizzi della Giunta, ha dato via all’iter per la predisposizione del nuovo servizio comunale gratuito di “accoglienza” per gli alunni delle scuole primarie. Già aperto l’avviso per raccogliere le domande delle famiglie interessate al servizio. Le stesse domande dovranno essere presentate entro il 23 settembre. Un progetto che va incontro alle esigenze lavorative e familiari, di genitori che abbiano bisogno di accompagnare anticipatamente i bambini a scuola, o riprenderli più tardi rispetto al termine delle lezioni.

Il servizio di accoglienza pre e post scuola è rivolto a bambini residenti in paese, iscritti e frequentanti le scuole primarie del territorio comunale. Lo stesso servizio verrà attivato presso i locali scolastici, che come da disposizioni regionali e da progetto presentato dal Comune, prevede la disponibilità di un educatore ogni dieci alunni; l’accoglienza degli iscritti a partire da un’ora prima, fino all’inizio delle lezioni e per un’ora successiva alla fine delle stesse lezioni, orientativamente per 5 giorni a settimana. Assicurate anche l’accoglienza e la vigilanza attraverso proposte educative e ludico-socializzanti. (r.s. )

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