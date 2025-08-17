Quando lanciò i Tazenda «Noi per sempre grati» 

«Pippo Baudo era come un allenatore: ti dava consigli prima dell’esibizione e il giorno dopo vedeva insieme a te il video per farti notare cosa era andato bene e cosa andava evitato». Gino Marielli ne parla con affetto, ammirazione e naturalmente riconoscenza. È stato Pippo Baudo a lanciare i Tazenda, nella formazione originale composta da Andrea Parodi, Gigi Camedda e appunto Gino Marielli. «Gli anni dal 1990 al 1993 sono stati fondamentali per la nostra carriera». Prima con “Gran Premio” dove presentarono “Carrasecare” e vinsero la gara, poi con i Sanremo del 1991 e 1992, rispettivamente con “Disamparados/Spunta la luna dal monte” (insieme a Pierangelo Bertoli) e “Pitzinnos in sa gherra” scritta insieme a Fabrizio De Andrè.

“Gran Premio”

Il programma Rai del 1990 è stato una sorta di precursore dei talent. Pippo Baudo selezionava personalmente i giovani artisti per la gara. «Noi gli abbiamo fatto sentire diversi brani e lui scelse “Carrasecare” e “No potho reposare”. Quando arrivò il giorno prima della diretta ci sembrava alto due metri. Aveva un’aura pazzesca, che brillava persino quando era a fianco di uno come Gianni Morandi». Molto più che un conduttore e un direttore artistico. «Ci aveva colpito perché osservava tutto, guardava se le espressioni erano televisive, smorzava chi esagerava con gli ammiccamenti, sceglieva anche il look, anche se va detto che noi gli piacevamo “ruspanti” come eravamo e ha rispettato molto il nostro modo di essere. Poi dava a tutti un paio di dritte per la diretta». Non solo, Pippo Baudo consigliava i giovani anche il giorno dopo: «In albergo mostrava il video dell'esibizione per far notare cosa era andato bene e sottolineava che Andrea Parodi bucava lo schermo».

Il Baudo che ascoltava

Gino Marielli racconta un aneddoto che svela come Pippo Baudo non fosse soltanto uno che dirigeva tutto e voleva tutto sotto controllo. «Quando abbiamo fatto il video di “Carrasecare”, quasi autoprodotto, e abbiamo detto al regista che volevamo mandarlo durante la gara perché avevamo coinvolto anche gli altri ragazzi, il regista (Gino Landi, ndr) aveva detto no, che era tutto stabilito, ma Andrea andò su nell’ufficio e parlò con Pippo Baudo che impazzì dalla gioia e mandò il video, dicendo questo è lo spirito della trasmissione, bravi, avete messo insieme un lavoro corale. Insomma, Pippo Baudo sapeva ascoltare e andare fuori dagli schemi».

Festival e dintorni

«È sempre stato molto cordiale e determinante, sia per il Sanremo 1991, anche se non era lui che presentava, poi quello dell’anno seguente dove ci prese senza neppure ascoltare il brano, che era “Pitzinnos in sa gherra”. Ci ha chiamato anche alle altre sue trasmissioni Rai, Domenica in e Partita Doppia dove cantammo insieme a Maria Carta “Le memorie della musica”, il suo ultimo brano».Osservare Pippo Baudo significava imparare. «Una volta in una trasmissione bloccò il coreografo che aveva preparato una coreografia su “Stairway to heaven” dicendo che andava accorciata. Tutti noi pensammo che stava sbagliando, si trattava di un capolavoro dei Led Zeppelin. Invece aveva ragione perché era sempre nella testa del pubblico, che non avrebbe accolto bene un pezzo così lungo. Ci ha fatto capire che la scaletta di un concerto, l’esecuzione dei brani, devono sempre tenere conto del tipo di pubblico che hai davanti».

