«Palestinese morta a Pisa di leucemia» 

PISA. Morta per una leucemia o, invece, perché malnutrita. Campeggiano tesi diverse, contrastanti, sulla causa del decesso della 20enne palestinese Marah Zuhri, evacuata con volo umanitario del Governo italiano, poi deceduta nella città toscana meno di 24 ore dopo l'arrivo in aeroporto e il ricovero al Santa Chiara di Pisa. «Aveva una leucemia grave», si fa sapere da Israele escludendo la morte indotta da malnutrizione, cioè per fame come sostiene chi accusa Tel Aviv del conflitto a Gaza. «Non è risultata nessuna leucemia ma c'è altra patologia, non diagnosticata; da noi non c'è stato il tempo approfondire gli accertamenti perché la giovane è morta subito», si spiega invece dall'ospedale di Pisa. Nosocomio dove sulla salma non viene fatto il riscontro diagnostico post mortem che è l'autopsia clinica con cui i medici cercano spiegazioni scientifiche ispezionando la salma di un paziente. «Hanno voluto così i familiari, per motivi religiosi», si apprende dall'ospedale. Intanto la salma è a Medicina Legale a disposizione dell'autorità giudiziaria, che, forse, potrebbe decidere di fare un'autopsia di valore medico legale anche se Marah è arrivata come paziente e non si ravvisa un'ipotesi di reato a cui intestare un eventuale fascicolo di indagine. Comunque sia, alla sua morte, qui in Italia, si è parlato di una paziente malnutrita. Ma il Cogat, l'ente israeliano per il coordinamento delle attività nei Territori, non ci sta e afferma che «Marah Zuhri, 20 anni, soffriva di leucemia». «Le autorità italiane - ricostruisce Cogat su X - contattarono Israele chiedendo l'evacuazione di Marah a causa della sua malattia e Israele acconsentì». Semmai, critica il Cogat, «l'evacuazione della 20enne avrebbe potuto avvenire prima poiché avevamo proposto diverse date, Israele - rivendica l'organismo - facilita il trasferimento medico dei pazienti mentre Hamas continua cinicamente a sfruttarli per i suoi programmi contorti». Evacuata da Gaza con la 46/a Aerobrigata, accompagnata dalla madre, la 20enne è stata portata al reparto di Ematologia proprio sull'indicazione medica di leucemia data ai sanitari pisani. Gli accertamenti hanno escluso la malattia oncologica leucemica ma non c'è stato il tempo di sciogliere altri dubbi. Spiega la professoressa Sara Galimberti, direttrice di Ematologia all'Aou pisana: «Forse aveva una malattia mai diagnosticata, era da molto tempo in completo allettamento,è arrivata qui con ipotesi di leucemia acuta molto grave che però, dopo le indagini diagnostiche, non ci è risultata: le cellule cattive per quell'ipotesi non sono state documentate. Avevamo quella notte iniziato una terapia per la leucemia che abbiamo subito sospeso».

