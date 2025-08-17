Papa Leone: «Preghiamo perché le trattative vadano a buon fine» 

Vaticano. Il Papa auspica che le trattative in corso per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina vadano a buon fine. E lancia un appello affinché nei colloqui sia sempre al centro «il bene comune dei popoli». Lo ha detto nel corso dell'Angelus a Castel Gandolfo. Giornata intensa per Papa Leone che ieri mattina ha celebrato la messa nel piccolo santuario di Santa Maria della Rotonda ad Albano e, dopo l'Angelus, ha pranzato con oltre cento persone, tra assistiti della Caritas e volontari. La pace resta al centro delle sue preoccupazioni. «Preghiamo perché vedano a buon fine gli sforzi per fare cessare le guerre e promuovere la pace, affinché nelle trattative si ponga sempre al primo posto il bene comune dei popoli», ha detto al termine della preghiera mariana. Il pensiero è per quella rete di incontri, tra l'Alaska e Washington, per cominciare a sperare nella fine della guerra in Ucraina. Anche nell'omelia della messa aveva sottolineato che non serve «il fuoco delle armi, e nemmeno quello delle parole che inceneriscono gli altri». Occorre piuttosto mettersi al servizio degli altri per «rinnovare il mondo».

Intanto prosegue il lavoro della Santa Sede, quella «soft diplomacy» della quale lo stesso Papa ha parlato qualche giorno fa. È lo stile del Vaticano che non ha armi, non ha territori o interessi da difendere ma può esercitare una importante pressione sui paesi. Rientra in questo continuo lavoro diplomatico non solo la missione umanitaria, come in Ucraina, ma anche l'offerta del suo territorio neutro per eventuali negoziati. La disponibilità ad aprire le porte del piccolo Stato per ospitare trattative di pace resta confermata ma è necessario che siano le parti a volerlo.

