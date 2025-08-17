Stipendi da equiparare, la legge non decolla: «Proposta insostenibile» 

I tempi non sono maturi. L’equiparazione degli stipendi tra dipendenti regionali e degli enti locali (Comuni e Province) – ovvero l’attuazione del cosiddetto comparto unico - non avverrà dall’oggi al domani. Per rendere praticabile questa soluzione auspicata da quasi vent’anni sono necessari qualcosa come novantadue milioni di euro all’anno, circa 275 milioni nel triennio. Cifra che – si è visto anche nell’ultimo assestamento di bilancio – non è così facilmente sostenibile per le casse pubbliche.

La legge

In Consiglio regionale è quasi arrivato al termine l’iter di una proposta di legge del presidente della commissione Autonomia, Salvatore Corrias (Pd) che dà diretta applicazione a quanto previsto nella legge regionale del 2006 proprio sull’omogeneizzazione dei contratti di lavoro, istituendo l’Aran (l’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali). Il testo non è stato approvato prima della pausa estiva per mancanza del numero legale nel parlamentino (decisiva l’assenza di un consigliere del gruppo Uniti con Alessandra Todde), Corrias ha riconvocato la seduta per il 28 ma – sostengono i bene informati – andrà deserta.

Il centrodestra

E ad ogni modo, ritiene Stefano Tunis di Sardegna al Centro 20Venti, «stiamo parlando di una legge totalmente priva di copertura finanziaria». Quindi, «si tratta di poco più di una dichiarazione di intenti. Credo non sia ipotizzabile una data, non c’è alcuna possibilità concreta di vedere il comparto unico attuato nel breve periodo, anche perché non sono state stanziate le risorse che servono per poter raggiungere l’obiettivo». Nel centrodestra non hanno dubbi, dunque: «Questa amministrazione non ha fatto alcun passo concreto, se non preliminare».

Su queste posizioni anche il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca: «Noi crediamo nel comparto unico: è una misura di equità per i dipendenti pubblici e indispensabile per evitare la fuga di professionalità dagli enti locali. La giunta Todde e la sua maggioranza, in un anno e mezzo, hanno prodotto tante parole e pochi fatti. L’iter legislativo-amministrativo procede a rilento, manca la copertura finanziaria e purtroppo il risultato è ancora lontano».

Toni molto diversi in viale Trento. Dove alcuni giorni fa è arrivato il parere positivo dell’assessorato al Bilancio, di concerto con gli assessorati al Personale e agli Enti locali sulla sostenibilità finanziaria della proposta di legge. In quell’occasione l’assessore Francesco Spanedda aveva parlato di «un passo avanti decisivo dell’amministrazione verso l’attuazione del comparto unico tra la Regione e gli enti locali». Questi i numeri comunicati dall’assessore: 12 milioni di euro già stanziati per il 2025, 30 milioni annui a decorrere dal 2026 per l’omogeneizzazione del trattamento economico dei dipendenti degli enti locali rispetto a quelli della Regione. Spese di avvio e funzionamento delle strutture di rappresentanza (Aran): 257.500 euro nel 2025 e 365 mila euro nel 2026. Tutte le somme sono iscritte nel bilancio regionale 2025–2027.

Scenari

Ora, ha già annunciato il presidente della prima commissione Corrias, «la Regione si dovrà attrezzare e per la definizione della dotazione finanziaria, sarà fondamentale la volontà politica del legislatore». Cioè dell’Assemblea sarda. Che c’è, secondo Corrias. Ma secondo un’altra corrente di pensiero, ci sarebbe in Consiglio regionale chi rema contro il comparto unico. Trasversalmente.

RIPRODUZIONE RISERVATA