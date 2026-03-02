Scritte e scarabocchi, i vandali deturpano le colonne dei portici 

Il progetto di riqualificazione è iniziato già da tempo; murales e aiuole colorate, una piazza del mare con tanto di inaugurazione, ma a regnare in viale Colombo è ancora il degrado. Colpa dei vandali che soprattutto la notte entrano in azione. L’ultima bravata sono le scritte e disegni che deturpano i pilastri del portico. Non certo graffiti colorati realizzati nell’ambito delle iniziative del centro commerciale naturale bensì scarabocchi, spesso incomprensibili, con frasi che richiamo ancora al Covid.

«Purtroppo la zona è frequentata spesso da gente poco raccomandabile», dice la commerciante Marcella Foti, «ma non solo di notte, anche perché a quanto ho saputo i pilastri sono stati deturpati di giorno. Tante volte la mattina quando apriamo il negozio troviamo segni del passaggio dei vandali. Prima facevano anche i loro bisogni davanti alle vetrine».

E il porticato scarabocchiato ha attirato ieri lo sguardo di tanti passanti.«È un’indecenza», commenta Rita Scanu, «dovrebbero controllare le immagini delle telecamere dei negozi qui in zona, cercare di rintracciare chi è stato e costringerlo a ripulire tutto, perché è davvero brutto da vedere. Sembra una zona degradata e qui ogni giorno passano tantissime persone senza dimenticare poi che ci sono tanti negozi e vedere il portico in queste condizioni non è certo un bel biglietto da visita». Il degrado è anche nelle aiuole, sì abbellite con i graffiti, ma completamente invase dalle cicche di sigaretta.

RIPRODUZIONE RISERVATA