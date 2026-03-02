VaiOnline
Viale Marconi.
03 marzo 2026 alle 00:07

Scooterista ferito nello scontro con un’auto 

Grave incidente stradale ieri sera, poco prima delle 21, a Quartu: uno scooterista è finito all’ospedale Brotzu, in codice rosso dopo lo scontro con un’auto. È successo in viale Colombo, all’altezza dell’angolo con la via Madrid.

L’urto è stato violentissimo, il motociclista è finito pesantemente sull’asfalto. Immediato l’allarme lanciato da alcuni automobilisti. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118: i sanitari hanno così prestato i primi soccorsi al ferito che poco dopo è stato adagiato sul mezzo e accompagnato al Brotzu in codice rosso.

Sul posto anche una pattuglia di carabinieri del Reparto radiomobile della Compagnia di Quartu per i rilievi di legge e per ricostruire la dinamica.

L’incidente è avvenuto prima delle 21: per motivi da chiarire i due mezzi sono entrati in collisione proprio all’angolo fra le due strade particolarmente trafficate: lo scooterista è caduto, restando ferito in diverse parti del corpo: da qui il trasferimento al Brotzu dove è stato subito ricoverato, in osservazione.

Sulle due strade si sono fermate lunghe code con disagi per gli automobilisti. (ant. ser.)

