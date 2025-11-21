Scontro tra una volante della Polizia e un’Audi 

Un rosso “bruciato”. Potrebbe essere questo il motivo dello scontro che ieri, dopo le 22, in via Lungo Saline, ha coinvolto un’auto della Squadra volante della Polizia e un’Audi. Niente di grave per le persone. Un agente e un passeggero che viaggiava a bordo dell’auto della Questura sono finiti al pronto soccorso per ferite lievi, i medici del 118 hanno diagnosticato, in attesa di esami più approfonditi, una cervicalgia. Illeso il conducente della berlina tedesca e l’altro poliziotto della pattuglia.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto della Polizia proveniva da via Ischia e, dopo aver superato l’incrocio regolato da un semaforo, diretta verso il centro del capoluogo quando è stata colpita in pieno dall’Audi che viaggiava verso Quartu, nella strada a quattro corsie. L’allarme, visto anche l’ora non tarda, è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenute due ambulanze dell’Areus. Una pattuglia dei carabinieri ha provveduto a regolare il traffico ed evitare così altri incidenti.

I rilievi di legge dello scontro sono stati affidati alla Sezione infortunistica della Polizia locale.

Gli agenti dovranno accertare le responsabilità e capire se la volante avesse o meno lampeggianti e sirena in funzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA