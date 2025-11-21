Ispezioni nelle gallerie a Sassari, Carlo Felice chiusa lunedì 

Per un pezzo di 131 che si apre, un altro si chiude. Accadrà lunedì mattina nel tratto della “Carlo Felice” vicino allo svincolo di Sassari. La carreggiata sarà chiusa, alternativamente sui due sensi di marcia, «per consentire le indagini periodiche sulla struttura della galleria “Truncone” (chilometro 210,400), a Sassari», spiega l’Anas, che aggiunge che le limitazioni saranno in vigore nella fascia oraria tra le 9 e le 16, ossia negli orari di maggior traffico per chi arriva o parte dal capoluogo turritano.

In particolare, gli automobilisti saranno costretti, in quell’arco di tempo in cui si effettueranno i controlli nella galleria, ad alcune deviazioni. Per chi arriva da Porto Torres, il traffico sarà deviato dal km 216 sulla statale 291 Var, «fino al km 1,247, per poi immettersi sulla SP ex statale 131 e rientrare sulla “Carlo Felice” al km 209,500», spiegano i tecnici dell’azienda statale. Una volta concluse le ispezioni nella carreggiata sud, sarà chiuso lo stesso tratto dall’altra parte della carreggiata, dal km 209,500 al km 212. «Il traffico proveniente da Cagliari verrà deviato in corrispondenza del km 209,500 per proseguire lungo la Provinciale ex statale 131 fino al km 212,500 e immettersi sulla statale 291 Var fino al km 6,000 e quindi sulla “Carlo Felice”», aggiunge Anas. In quel tratto saranno anche interdette le rampe di svincolo.

Stesse modalità saranno applicate nella stessa area, per portare a termine anche in questo caso alcune ispezioni, nella galleria di “Chighizzu”, lunedì notte, tra le 22 e le 6. «In questo caso il traffico sarà deviato con segnalazioni in loco lungo la statale 127 su Scala di Giocca», conclude l’Anas. Quindi disagi prolungati per almeno 24 ore.

