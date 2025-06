Scontro tra due auto, grave un pensionato 

Scontro frontale tra due auto, con quattro feriti, tra cui uno grave. L’ennesimo incidente stradale si è verificato ieri mattina, subito dopo le 9, sulla statale131, nell’uscita nord dalla provinciale da Macomer e Bosa , nell’incrocio a raso di Monte Muradu, tristemente noto come il bivio della morte. Un’auto, che proveniva da Macomer, si è immessa sulla 131 ed è stata travolta da un’altra vettura che procedeva in direzione Cagliari. L’impatto violento è stato inevitabile. Quattro le persone coinvolte, tra cui una in gravi condizioni.

Il traffico in entrambe le direzioni è rimasto bloccato per circa un’ora, creando disagi agli automobilisti. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e una squadra del distaccamento di Macomer dei vigili del fuoco. Le cause dell’incidente, ancora da accertare, sono al vaglio della polizia stradale di Macomer. Immediato l’intervento dei sanitari, con tre ambulanze, tra cui una medicalizzata del tipo India e l’elisoccorso decollato da Alghero, che ha preso in carico il ferito più grave , un pensionato di Tonara, che è stato trasportato all’ospedale di Sassari, in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri tre sono stati ricoverati all’ospedale di Nuoro per accertamenti. La polizia stradale, oltre fare i rilievi di rito, ha gestito il traffico, a quell’ora molto intenso, in entrambe le direzioni.

Un altro incidente stradale si è verificato sullo stesso punto appena otto giorni fa. Coinvolti un’auto e una moto. Due centauri sono rimasti feriti, uno in modo grave, e sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

