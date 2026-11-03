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Viale Marconi.
04 novembre 2026 alle 00:32

Scontro tra due auto dopo un’inversione, tragedia sfiorata 

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L’allarme l’aveva lanciato proprio ieri il Comune: il ritardo dell’avvio dei lavori di messa in sicurezza di viale Marconi, e in particolare della rotatoria all’incrocio con via Maiorana, in capo alla Città Metropolitana, causa gravi problemi di sicurezza in una delle arterie più trafficate della provincia. Perché senza il rondò si continuano a compiere inversioni a U mettendo a rischio gli utenti della strada.

L’ultimo incidente, con tragedia sfiorata all’altezza del Carrefour, nella tarda serata di lunedì. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il conducente di una Golf nera che usciva dagli ipermercati abbia tentato l’inversione a U per procedere in direzione Quartu, andando poi a scontarsi con un’utilitaria che transitava regolarmente nella sua corsia in direzione Cagliari e che poi si è ribaltata più volte finendo nel guardrail laterale. Per fortuna nessuno è rimasto ferito in modo grave, ma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i guidatori dalle lamiere.Le manovre azzardate in assenza di un intervento di messa in sicurezza sono all’ordine del giorno. Come accade un po’ prima, dove c’è chi taglia la doppia striscia continua per immettersi da via Marconi in via Turati, e un po’ dopo all’altezza della caserma dei vigli del fuoco, dove si compie l’inversione a U per entrare nel supermercato. ( g.da. )

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