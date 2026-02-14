VaiOnline
Treni
15 febbraio 2026 alle 00:30

Alta velocità, sabotaggi e ritardi 

Il sospetto: legami con la campagna anarchica lanciata contro i Giochi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. Pozzetti manomessi e cavi bruciati. Ancora sabotaggi sulla linea dell'Alta velocità che hanno mandato in tilt la circolazione dei treni con cancellazioni e ritardi fino a oltre due ore. A finire nel mirino stavolta le linee Roma-Napoli e Roma-Firenze, con due danneggiamenti messi a segno nella Capitale poco prima dell'alba. La polizia ha accertato che è stato manomesso un pozzetto con cavi della linea bruciati all'altezza di via di Villa Spada, in zona Salaria. Un altro episodio si è verificato in via di Salone, in periferia. Agenti della polfer e della Digos della Questura di Roma hanno avviato accertamenti per risalire ai responsabili e nelle prossime ore verrà inviata un'informativa in Procura. Per chi indaga la pista dolosa appare evidente ed è probabile un collegamento con gli atti di sabotaggio avvenuti la settimana scorsa a Bologna e Pesaro, nel primo giorno delle Olimpiadi invernali. Un'azione, quella di Pesaro, rivendicata sul blog La Nemesi, piattaforma web di controinformazione anarchica e rivoluzionaria.

Il sospetto

Il sospetto, dunque, è che anche i nuovi episodi possano far parte di una stessa campagna anarchica lanciata con l'avvio dei Giochi di Milano Cortina. Proprio per questo motivo, su iniziativa della Direzione centrale della polizia di prevenzione, è stato innalzato il livello di attenzione e vigilanza sulla rete ferroviaria. Sul modello di quanto deciso a Lecco dopo il sabotaggio sulla linea ferroviaria che conduce alle località olimpiche: azione coordinata tra tutte le forze di polizia, con un potenziamento dei servizi di pattugliamento lungo i binari e un monitoraggio costante dei nodi tecnici e delle aree meno coperte dalla videosorveglianza, per intercettare preventivamente ogni potenziale segnale di minaccia o azione emulativa.

«Odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l'Italia», non esita a definirli il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. «È stata aumentata la vigilanza e abbiamo incrementato i controlli per stanare questi delinquenti, sperando che nessuno minimizzi o giustifichi gesti criminali che mettono a rischio la vita delle persone», sottolinea.

Forti i disagi sulla linea con maxi ritardi, deviazioni di percorso e cancellazioni. Alla stazione di Milano si sono registrati picchi di 140 minuti, non è andata meglio a Bologna dove i ritardi hanno raggiunto i 150 minuti, ma anche a Roma e a Napoli la situazione è stata complicata. Per i viaggiatori è stata un'altra giornata di passione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario.

«Grazia Deledda, perenne modernità»

Il capo dello Stato a Nuoro celebra il centenario del Nobel alla scrittrice 
l Deiana, Loi, Orunesu
La visita

«Gli vogliamo bene, lui lo deve sapere»

Applausi e ringraziamenti sotto la pioggia per il presidente e il suo omaggio alla scrittrice 
Simone Loi
maltempo

«Ho rischiato di morire schiacciato da quell’albero»

Andrea Scroccu: «Come mai non c’era l’allerta rossa?» 
Gianni Agus
L’ira dei pazienti nei centri prelievi. Denuncia della Fials: l’ennesimo grave disservizio

Niente reagenti, stop alle analisi

Al Santissima Trinità (Asl 8) si fermano gli esami del sangue 
Pale eoliche e distese fotovoltaiche graveranno sui conti delle famiglie. Il presidio: «Pronti a opporci»

«I costi degli impianti nella bolletta dei sardi»

La denuncia degli attivisti: nel decreto del Governo un regalo alle multinazionali 
Lorenzo Piras
La tragedia

L’addio di Francesca: «Ciao uomo di mare, il tuo sorriso un faro»

Arbatax, la sorella scrive al capitano morto nel naufragio della sua barca 
Simone Loi
Giustizia

Scontro su Gratteri tra Nordio e Csm: «Credibilità minima»

Il ministro attacca le toghe contrarie a eventuali sanzioni per il magistrato 
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Roma

Indagato per omicidio stradale l’uomo di Musk

Andrea Stroppa, referente in Italia del miliardario, ha travolto e ucciso un 18enne 