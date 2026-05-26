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Sassari.
27 maggio 2026 alle 00:22

Scontro Ministero-Accademia di Belle Arti 

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Scontro aperto tra il ministero dell'Università e della Ricerca e l'Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari. Il rischio è il commissariamento dell'istituzione sassarese. Il direttore dell'accademia di Belle Arti Daniele Dore si è lamentato due giorni fa dei ritardi nella nomina del presidente che con la scadenza dei termini per l’esercizio provvisorio del bilancio (30 aprile) ha portato al blocco di ogni attività di spesa, col rischio di perdere ingenti somme già stanziate.

Il Ministero ha inviato ieri una diffida con la quale evidenzia gravi criticità amministrative e gestionali nonché violazioni di legge. Nella diffida si sottolinea come le candidature arrivate al ministero da parte dell'Accademia “Sironi” non siano risultate conformi ai criteri stabiliti dalla legge e presentino numerose criticità. Il Mur ricorda di avere chiesto già in estate chiarimenti, integrazioni documentali e nuove deliberazioni del Consiglio accademico, rilevando carenze istruttorie, dubbi sul possesso dei requisiti di alcuni candidati, possibili conflitti di interesse e anomalie nel procedimento di designazione.Il ministero chiede di ripristinare, entro 15 giorni, la piena legalità amministrativa e l'ordinato funzionamento dell'Istituzione in assenza dei quali il Mur procederà all'avvio del commissariamento previsto dalla legge.

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