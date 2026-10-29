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Brasile.
30 ottobre 2026 alle 00:16

Il dopo-Bolsonaro? È De Freitas 

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San Paolo. La destra brasiliana punta su Tarcísio de Freitas, governatore di San Paolo, rieletto al primo turno e possibile guida dell'opposizione a Lula. Ingegnere militare, ex ministro di Jair Bolsonaro e considerato pragmatico e moderato, potrebbe rilanciarsi dopo le mosse di Flávio Bolsonaro, volato negli Stati Uniti. La sua leadership potrebbe ridare slancio a una destra forte in Parlamento ma indebolita nel Paese.

Il bolsonarismo tuttavia non è finito: Flávio potrebbe annunciare dalla Florida la candidatura alle presidenziali del 2030, per frenare sia Tarcísio sia Michelle Bolsonaro, ex first lady e neoeletta senatrice. A isolare Flávio ha contribuito una lettera dai toni golpisti, dopo la quale anche esponenti a lui vicini hanno preso le distanze.

«Le elezioni sono finite ed è ora di guardare avanti», ha dichiarato Tarcísio, invitando a rispettare il voto e costruire un'opposizione responsabile.

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