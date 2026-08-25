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Iglesias.
26 agosto 2026 alle 00:42

Scontro frontale sulla 126, un 70enne in codice rosso 

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Poteva trasformarsi nell’ennesima tragedia sulle strade del Sulcis Iglesiente lo schianto, quasi frontale, che è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri al chilometro 47, a pochi metri dallo svincolo per Iglesias e Monteponi.

Secondo le testimonianze una Fiat 500 condotta da un uomo di circa 70 anni avrebbe invaso la corsia opposta, forse in seguito a un malore. In quel momento stava sopraggiungendo una Bmw, alla guida della quale si trovava un 27enne di Bacu Abis, diretto verso Domusnovas.

L’impatto è stato violento. La Bmw, colpita lateralmente, si è girata su sé stessa ed è finita a bordo della carreggiata. Nell’impatto, il giovane conducente ha riportato conseguenze fortunatamente limitate ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sirai di Carbonia. Più serie invece le condizioni dell’uomo alla guida della Fiat 500, trasferito in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Da quanto appreso, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. I mezzi coinvolti, invece, hanno riportato ingenti danni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze medicalizzate e gli agenti della Polizia stradale. I soccorritori hanno prestato assistenza ai feriti, mentre la Polizia stradale ha effettuato i rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto, provvedendo alla gestione del traffico.

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