Scivolone Esperia con la Stella Azzurra 

Esperia Cagliari 58

Stella Azzurra Vt 75

Confelici Carni CA : Porcu ne, N. Manca, Cabriolu 3, Giordano 8, Potì 5, Frattoni 18, Thiam 12, Picciau 3, Locci 2, Pili 3, Morgillo 4. Allenatore F. Manca

Wecom Ortoetruria VT : Calvi 5, Bertollini, Bertini 2, Giancarli 11, Moretti 8, Albenzi 2, Liesis 12, Me- roi 3, Visentin 10, Bastone 16, Ca- sanova 6, Ousman. All. Saputo

Parziali : 18-13; 28-29; 42-53



Un passo indietro, nel gioco e in classifica. L’Esperia difetta ancora di continuità e, dopo la bella vittoria de L’Aquila, scivola al PalaPirastu contro la Stella Azzurra Viterbo (75-58). Un ko pesante, arrivato in un delicato antipasto dei playoff di B Interregionale.

I rossoblù sono partiti col piglio giusto, salvo poi finire nelle maglie della difesa laziale, brava a cambiare spesso assetto tra uomo e zona. L’Esperia ha provato sempre a reagire, ma lo ha fatto modo troppo disordinato per impensierire gli ospiti, che hanno centrato nell’Isola la loro decima vittoria consecutiva. La sconfitta brucia, ma la Confelici non avrà molto tempo per rimuginarci sopra: già mercoledì (21) il PalaPirastu riaprirà per il recupero contro Marigliano.

Cenni di cronaca

Partenza lanciata per i cagliaritani, che con Giordano in quintetto piazzano subito un break di 8-0. Viterbo soffre l’aggressività avversaria e scivola sul -7 (23-16), ma poi trova la chiave grazie alla difesa. Con un parziale di 11-0 gli ospiti prendono in mano la gara. L’Esperia resta in scia al 20’, ma un altro 12-0 dopo la pausa lunga spiana la strada al successo viterbese.



