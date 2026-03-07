VaiOnline
Basket B.
08 marzo 2026 alle 00:22

Scivolone Esperia con la Stella Azzurra 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Esperia Cagliari 58

Stella Azzurra Vt 75

Confelici Carni CA : Porcu ne, N. Manca, Cabriolu 3, Giordano 8, Potì 5, Frattoni 18, Thiam 12, Picciau 3, Locci 2, Pili 3, Morgillo 4. Allenatore F. Manca
Wecom Ortoetruria VT : Calvi 5, Bertollini, Bertini 2, Giancarli 11, Moretti 8, Albenzi 2, Liesis 12, Me- roi 3, Visentin 10, Bastone 16, Ca- sanova 6, Ousman. All. Saputo
Parziali : 18-13; 28-29; 42-53


Un passo indietro, nel gioco e in classifica. L’Esperia difetta ancora di continuità e, dopo la bella vittoria de L’Aquila, scivola al PalaPirastu contro la Stella Azzurra Viterbo (75-58). Un ko pesante, arrivato in un delicato antipasto dei playoff di B Interregionale.
I rossoblù sono partiti col piglio giusto, salvo poi finire nelle maglie della difesa laziale, brava a cambiare spesso assetto tra uomo e zona. L’Esperia ha provato sempre a reagire, ma lo ha fatto modo troppo disordinato per impensierire gli ospiti, che hanno centrato nell’Isola la loro decima vittoria consecutiva. La sconfitta brucia, ma la Confelici non avrà molto tempo per rimuginarci sopra: già mercoledì (21) il PalaPirastu riaprirà per il recupero contro Marigliano.

Cenni di cronaca
Partenza lanciata per i cagliaritani, che con Giordano in quintetto piazzano subito un break di 8-0. Viterbo soffre l’aggressività avversaria e scivola sul -7 (23-16), ma poi trova la chiave grazie alla difesa. Con un parziale di 11-0 gli ospiti prendono in mano la gara. L’Esperia resta in scia al 20’, ma un altro 12-0 dopo la pausa lunga spiana la strada al successo viterbese.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giornata

8 marzo, la forza delle donne sarde

l De Roberto, Ragas
Comandini: sulla sanità no a divisioni. Truzzu (FdI): crisi profonda

«Case e ospedali di comunità: avviati quasi tutti i cantieri»

Todde incontra i manifestanti: confronto continuo 
La storia

«Salviamo gli ospedali di periferia»

Isili, marito e moglie medici vanno in pensione: non è stato facile 
Sonia Gioia
8 marzo

«Investiamo sull’occupazione femminile»

La ministra Marina Calderone a Olbia: «In Sardegna le donne fanno impresa» 
Caterina De Roberto
Nuoro e Ogliastra.

Quota rosa da primato

8 marzo

«Ragazze, non scoraggiatevi mai»

Chiara Olla: la scienza è ancora un mondo di uomini, ma si aprono nuovi spazi 
Alessandra Ragas