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Siliqua.
14 settembre 2026 alle 00:48

Schianto sulla 130, tre feriti in ospedale 

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È di tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto alle 19 di ieri, nel tratto di Siliqua della 130. Una Ford Focus e una Bmw, che viaggiavano entrambi nella corsia in direzione Iglesias, si sono scontrati al km 29 della Statale. L’urto è stato violentissimo: una donna di 49 anni, che ha riportato le ferite più gravi, è stata sbalzata fuori dall’auto. Sul posto sono giunte tre ambulanze del 118, l’elisoccorso di Areus, che ha provveduto a trasportare, con codice rosso, la 49enne all’ospedale Brotzu di Cagliari. Gli altri due feriti, in codice rosso per dinamica, sono stati accompagnati con le ambulanze al Brotzu e al policlinico di Monserrato. Intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Villamassargia, supportati dai colleghi del Nucleo radiomobile di Iglesias, i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, che hanno messo in sicurezza le auto, e i tecnici dell’Anas. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara.

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