Sullo sfondo delle polemiche, in Italia, per le spese militari (5% del Pil, in linea con i Paesi Nato), dal fronte Medio Orientale arrivano valutazioni diverse sulla guerra lampo tra Israele e Iran, con gli Usa a fare la parte del leone. L’ayatollah Khamenei è tornato in tv parlando di «duro schiaffo all’America». Trump non si scompone: «L’uranio non era stato spostato». Per Netanyahu «possibili accordi di pace».

alle pagine 4, 5