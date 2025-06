Patrimonio forestale, sì al piano da 4,7 milioni 

La Giunta regionale ha approvato su proposta dell’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi, – d’intesa con Agricoltura e Programmazione – un piano integrato di interventi finanziati con le risorse del Fondo nazionale per l'attuazione della Strategia Forestale, che assegna alla Sardegna oltre 4,7 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.«Valorizzare il nostro patrimonio forestale significa investire in futuro, proteggere la biodiversità, stimolare nuove filiere e rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici», ha dichiarato l’assessora Laconi. «Con questo intervento proseguiamo una strategia multilivello che intreccia sostenibilità ambientale, sviluppo economico e innovazione».

I settori

Tra gli interventi finanziati figurano il nuovo sistema informativo gestionale forestale della Sardegna (Sigfor), con uno stanziamento di 700 mila euro; l’aggiornamento e l’integrazione delle banche dati regionali forestali, con 500mila euro; una mappatura della vocazionalità colturale della sughera, affidata ad Agris, per 450mila euro; l’avvio del piano regionale per la valorizzazione del tartufo, con 80mila euro. Inoltre sono previste azioni promozionali per la filiera del tartufo sardo, con ulteriori 80mila euro, un progetto dell’Università di Cagliari per la conservazione delle popolazioni di orchidee spontanee, con 100 mila euro.

Il sistema

Le risorse verranno attivate attraverso convenzioni e bandi gestiti dalle strutture regionali competenti. Il piano si inserisce pienamente nelle linee strategiche della programmazione forestale regionale e negli obiettivi della Strategia Forestale Nazionale, contribuendo al rilancio sostenibile delle aree interne e alla tutela degli ecosistemi forestali sardi.

RIPRODUZIONE RISERVATA