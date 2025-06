Giulini: «È il momento di Pisacane» 

«Era arrivato il momento di Pisacane. Non potevamo rischiare di perderlo». Tommaso Giulini è sempre più convinto della scelta e lo ribadisce nella conferenza stampa in cui chiude la stagione e prova ad aprire un ciclo, anche con il nuovo ds Angelozzi. Il presidente ci tiene a ringraziare Nicola e Bonato, ma anche Viola e Augello ai quali non rinnoverà il contratto. «Per tutti ho grande riconoscenza». Non intende cedere Caprile, Piccoli e Adopo, appena riscattati. E punta su Mina e sui giovani. Sullo stadio: «Spero nel bando entro Natale». Nelle foto, in senso orario, Giulini, Angelozzi, Mina e Pisacane.

