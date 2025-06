«Decisivi i prossimi sette giorni: il blocco totale potrebbe rientrare» 

«I prossimi sette giorni saranno decisivi perché bisogna capire l’entità del fenomeno e, alla luce di questo, si deciderà sulle movimentazioni anche fuori regione».

Ci sono focolai accertati e sospetti. Tra una settimana cosa può succedere?

«Non lo sappiamo, è una malattia nuova e i virus si comportano in maniera diversa da un territorio all’altro. Man mano che si procede nei controlli si deciderà quali regole prudenziali conservare».

Pecore, capre, suini e cavalli torneranno liberi?

«Sì. Le indicazioni del Ministero dicono che essendo i bovini specie sensibile alla malattia, nelle zone di protezione e sorveglianza le restrizioni riguarderanno questi, non gli altri animali. I bovini, e gli ovini che pascolano assieme ai bovini: potrebbero portare in giro zecche infette».

Cosa intende per restrizioni?

«Che, se le condizioni lo permetteranno e per questo, ripeto, dobbiamo aspettare la scadenza fissata per avere un quadro della situazione, non ci dovrebbe essere un blocco assoluto, bensì la possibilità di movimentare i capi, vendere ed esportare previo esame PCR (rileva nel sangue l’eventuale presenza di un agente infettivo, ndr ). Si è fatto per altre malattie, ad esempio la blue tongue».

Francesco Sgarangella, direttore del dipartimento di prevenzione veterinaria del Nord Sardegna, è uno massimi esperti nella gestione delle emergenze epidemiche veterinarie. Già docente di Sanità pubblica all’Università di Sassari, è il coordinatore unico dei Servizi veterinari della Regione per l’eradicazione della peste suina africana.

L’Isola osservata speciale…

«La dermatite nodulare bovina rientra nella categoria A delle malattie animali, a più alto rischio, come per esempio la peste suina. L’approccio va improntato alla massima prudenza».

Significa che l’allerta riguarda anche la Penisola e l’Unione Europea?

«Sì. Essendo il nostro il primo caso in Italia, e un nuovo caso in Europa dopo diversi anni, c’è grande attenzione».

L’ultimo caso in Europa quando è stato?

«Nei Balcani e in Grecia tra il 2016 e il 2017. Nel 2021 in Turchia. Oggi la malattia è in Libia e in Tunisia».

Quindi è probabile che il virus venga dal Nord Africa.

«La certezza potremmo averla col sequenziamento del genoma del virus, in corso a Teramo. Sapremo a quale genotipo appartiene, se è un ceppo africano o dei Balcani...».

Al momento non sappiamo quale sia l’insetto vettore…

«L’identificazione del vettore è, assieme alle visite cliniche sugli animali e al sequenziamento, un punto fondamentale del programma definito dall’unità di crisi centrale per capire esattamente la diffusione del contagio. Il blocco precauzionale di dieci giorni è stato deciso per questo».

Quale può essere il vettore del virus?

«Culicoides, zecche, tafani, mosche. Uno tra questi o più d’uno. Però sono vettori meccanici, non replicano il virus all’interno delle loro ghiandole salivali, come invece succede con la blue tongue».

Significa che la capacità di diffusione della malattia è ridotta?

«Esatto. L’insetto assume e trasmette lo stesso virus».

Come arrivano gli insetti?

«In particolare coi venti. Il sierotipo 8 della blue tongue ci è arrivato dal Sud della Francia, il 4 dalla Penisola contagiata dai Balcani, il 3 dal Nord Africa. La Sardegna è al centro del Mediterraneo, è soggetta alle incursioni dei virus, e le condizioni meteo-climatiche, verso una tropicalizzazione, non ci favoriscono».

Come possiamo arginare quest’altra malattia?

«Con una strategia che si basa su due pilastri: la profilassi diretta e quella indiretta. La prima è la lotta al vettore: protezione degli animali con gli insetto-repellenti, e, raccomandazione per gli allevatori, bonifica dei siti dove gli insetti depositano le larve».

E la profilassi indiretta?

«La vaccinazione, dove è possibile. Il Ministero si è attivato».

Si sa dove trovare i vaccini?

«Croazia, Grecia e Bulgaria stanno vaccinando».

È ottimista o pessimista?

«Né l’uno né l’altro. Sono in prudente attesa».

