I timori nelle stalle: «Una vera batosta nel periodo migliore» 

Le parole seguono un flusso deciso. L’esperienza aiuta a riordinare le idee con rapidità disarmante, a ipotizzare possibili sviluppi tutt’altro che confortanti. «Tanto per cominciare temo che questo blocco si possa protrarre per almeno tre mesi, altro che dieci giorni», sentenzia Sergio Sulas, allevatore di Bolotana con laurea all’università Bocconi. «Ci faranno dannare! Chi si ritroverà impossibilitato a movimentare i propri capi per un periodo così lungo andrà incontro a un crollo verticale. Lo stesso crollo si registrerà nel prezzo della carne bovina. Proprio adesso che stavamo spuntando un prezzo stupendo, anche oltre i 6 euro al chilo, grazie all’accordo di filiera con Inalca».

Pessimismo

La paura si fa largo, a tratti incontra la rassegnazione. La dermatite bovina che sta funestando le campagne del centro Sardegna inizia a sventolare i suoi scenari più inquietanti. Il futuro di colpo appare a tinte fosche. «Sono preoccupatissimo, come i miei colleghi», afferma Sergio Sulas. L’esperto allevatore di Bolotana racconta le sue giornate, alle prese con quella mandria di bovini (un centinaio di capi) spostata e sfoltita giusto in tempo. «Avevo i miei animali a valle, li ho portati ai mille metri di Pabude intorno al 10 di giugno. Cosa importante, però, sono riuscito a vendere 27 capi il venerdì prima del blocco. Insomma, ho schivato lo stop. È stato un colpo di fortuna».

Filiera in pericolo

Una malattia assai temuta, una sorta di mistero. Nessuno sa come la dermatite bovina sia arrivata nell’Isola, visto che in Italia non era mai stato segnalato alcun focolaio. «La cosa drammatica è che questa mazzata è arrivata nel periodo migliore in assoluto dell’intero comparto», rimarca Sulas. «Non la si conosce, non sappiamo quale sia l’insetto vettore, non sappiamo come sia arrivata a Orani. È tutto incredibile e paradossale. La mia preoccupazione è molto semplice: se dovesse colpire i miei animali? Mica posso abbattere tutta la mandria, sono anni di lavoro». Sulas conclude: «Ripeto, stiamo vivendo un dramma. Inalca, il più grosso macellatore della Penisola, stava pagando prezzi mai visti per le nostre carni. Oltre 6 euro al chilo, il doppio rispetto al passato. Adesso, purtroppo, tutto questo non si può più fare. Non ci resta che sperare nella scienza».

