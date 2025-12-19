VaiOnline
Volley.
20 dicembre 2025 alle 00:25

Sarroch e Cus non vogliono fermarsi adesso 

Tre vittorie consecutive, la zona playoff, la classifica che migliora sensibilmente. È la sintesi del cammino parallelo di Sarlux Sarroch e Cus Cagliari, oggi in campo per la decima giornata della serie A3 di volley, il turno che precede il derby, domenica 28.

Sarlux Sarroch

Alza il sipario stasera (Palazzetto Via Giotto ore 17) contro il Gabbiano Mantova. Appaiate a dodici punti, stesso numero di vittorie ma quoziente set in favore della squadra lombarda, che ha perso le ultime due partite contro le prime due della classe. Sarroch ha trovato le combinazioni vincenti, con la crescita di Capelli e Saibene, e l’innesto di Strabawa. Mantova, partita tra le favorite ha accusato più di un passo falso. È la squadra con la più alta concentrazione di punti a muro per set (2,97), Sarroch non è da meno, con 2,70 è ai piedi del podio dei due gironi della A3.

Cus Cagliari

È su quel podio con 2,94. Muro decisivo, 13 punti, con il San Donà sabato scorso. Stasera (ore 19) in trasferta a Cavallermaggiore dove affronta il Savigliano. Piemontesi ultimi con un solo punto, sono tra le sorprese del campionato. Otto sconfitte, l’ultima in casa con Mirandola. Il Cus è in continua crescita, nonostante qualche acciacco di troppo, il sesto posto può essere migliorato. Savigliano non può comunque essere preso alla leggera, il coach Serafini dispone di atleti come Rossato, tra i migliori marcatori della A3, Sacripanti e Schiro.

Serie B

L’undicesima giornata, oggi, è l’ultima prima della pausa natalizia. In serie B1 femminile la Capo d’Orso Palau è all’inseguimento delle prime, contro l’Aosta Volley (Pala Andreotti ore 15) cerca la quarta vittoria consecutiva. Rinviata Alessandria - Pan Alfieri Cagliari, sarà recuperata il 6 gennaio.

Momento della verità per la Phi Volley La Maddalena, in B2 femminile. La squadra del coach Buonavita, terza dopo cinque vittorie è attesa a Roma dalla capolista Ferraro Roma. A Ossi (Palasport ore 16) derby tra La Smeralda e Quadrifoglio Porto Torres, nello scorso weekend hanno cancellato lo zero dalla casella dei punti.

In B maschile trasferta impegnativa per la Vega Dolianova a Pomigliano, contro la terza in classifica.

