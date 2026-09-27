Sardinia open a Bartram, Chasteau e Lazarte 

Alghero. Ben Bartram, Ksenia Chasteau e Gonzalo Enrique Lazarte vincono ad Alghero e firmano per la prima volta l'albo d'oro dei Sardinia Open, torneo internazionale di wheelchair tennis giunto alla 26esima edizione. Nel singolare maschile, la vittoria è andata al britannico Bartram, accreditato della quarta testa di serie e bravo a sorprendere il favorito della vigilia, lo statunitense Casey Ratzlaff, 6-4, 6-1. La finale del singolare femminile non è andata in scena, visto che l'influenza ha stoppato la giapponese Yui Kamiji, numero 1 del mondo, consegnando il trofeo senza sudare alla francese Chasteau, atleta in crescita e che può puntare molto in alto. Finale dai due volti nella categoria Quad: il numero 2 del tabellone, l'australiano Benjamin Wenzel, ha incamerato i primi tre giochi del match, ma poi ha subito la reazione dell'argentino Lazarte, che ha conquistato il titolo con un netto 6-4, 6-0. ( a.bu. )

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