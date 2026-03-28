“Tuili, lo spettacolo della Giara”: alle 13.30, su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dall’altopiano famoso per la presenza dei cavallini e per la bellezza della natura. Visita alla chiesa di Sant’Antonio e di San Pietro. Quest’ultima ospita lo splendido retablo realizzato all’inizio del Cinquecento dal maestro di Castelsardo. Tappa nel Polo Museale Villa Asquer per parlare anche della tradizione olearia del paese. Spazio alle produzioni di miele e di “sa carapigna”, accanto a “su pani arrubiu” e alle bontà della cucina. Focus di Coldiretti sulle principali vertenze con la Regione, lo Stato e la Commissione europea. Riprese Renzo Gualà, Lorenzo Dessì e Gianluigi Deidda, postproduzione Gian Marco Orrù.