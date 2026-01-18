In attesa della nuova serie, Sardegna Verde, oggi alle 13.30 Videolina riproporrà una recente trasmissione realizzata a Norbello. Emanuele Dessì partirà dalla chiesa della Mercede, legata ai Templari, come testimoniano una decina di croci all’interno. Tappa anche al Midi (il Museo dell'Immagine e del Design Interattivo, conosciuto come il Museo del fumetto) e al Parco della Musica e delle Parole “Stefania Piras”. Si parlerà di ambiente, di agricoltura e di allevamento. Tra le curiosità, un piccolo museo allestito nella barberia del paese. Bontà del territorio nel ristorante “L’Avvelenata”, dove cucina e buona musica vanno di pari passo. Sardegna Verde è realizzata con la collaborazione di Coldiretti Sardegna. Riprese Renzo Gualà e Gianluigi Deidda, postproduzione Beppe Passavanti.