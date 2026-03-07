“Stintino, mare & campagne”: alle 13.30, su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dalla torre di Capo Falcone, punto straordinariamente panoramico che domina il territorio, con vista sull’isola dell’Asinara. Visita alla spiaggia della Pelosa, cartolina nel mondo del paese e, ancora, al porto museo delle Vele latine, orgoglio di Stintino, borgo di pescatori, come si racconta nel Museo della Tonnara. Ma l’economia, oltre che al turismo, era e resta legata all’agricoltura e all’allevamento. Nell’angolo dedicato alla cucina ci sarà la preparazione dell’agliata alla stintinese e della tumbarella, dolce tipico, che sarà preparato in un laboratorio di Pozzo San Nicola. Focus di Coldiretti sulla dermatite bovina. Riprese di Renzo Gualà, postproduzione di Gian Marco Orrù.