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Msp.
05 ottobre 2026 alle 01:20

Sardachem, buona la prima 

Negli Over 58 si aggiudica il big match contro l’Orione Selargius 

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Si riparte con i due tornei Msp. In un Over 58 rinnovato e portato a ben 24 squadre si registra subito un risultato a sorpresa: ai detentori del titolo di categoria, il Club, non basta la doppietta di D’Aniello per superare il SI. TI. Carbonia (2-2), mentre nel big match di giornata, la Sardachem liquida gli Amatori Orione Selargius per 2-0, con reti di Ambu e Lobina. Con lo stesso risultato all’inglese la De Amicis regola la new entry Global Service, grazie alle firme di Lilliu e Nicola Secchi. Una rete di Salvi consente invece all’Elmas 2024 di battere la Myair Svapo. Nardulli e Clarkson sono i protagonisti (con gol) del pareggio tra Amatori La Palma e Sotto La Torre Poggio dei Pini (1-1). Termina in pareggio ma a reti bianche anche tra Masnata Chimici e Cagliari 2007, stesso risultato senza sussulti della sfida Amatori Calcio Sestu-Cral C.t.m. Sorpresa Open Team, che col minimo scarto piega l’Associazione Ingegneri, mentre la Di. Fer. non fa sconti alla matricola Orange Racing Club (2-0). Successi netti per Okky Villanova (4-0 sull’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana, rete di Prasiolu e tripletta di Ghiani), per la Sardegna Termale Sardara, che ha inflitto un secco 3-0 sull’E. I 83/Mulinu Becciu, e per la Mediterranea R. U., che cala il tris sulla Frama Beko Service, con la doppietta di Piludu e la rete di Fadda.

Big match

L’Over 55 è passato al girone unico e la prima giornata ha subito messo di fronte le due big del torneo: la pluridecorata Maccioni Marmi e la I. R. Ultimi Moniaflor, che ha trionfato due anni fa conquistando il titolo di categoria. Proprio i cagliaritani si sono aggiudicati il big match di giornata superando per 2-1 i selargini, con gol di Cocco e Margiotta (Monterastelli ha accorciato). Non va oltre lo 0-0 invece la detentrice del titolo Campagnola/Edil Primus. La squadra cagliaritana impatta infatti contro un’altra delle big, il Real Putzu. Festival del gol invece nelle altre gare che hanno completato il primo turno: il Deximu cala il pokerissimo contro la Eosol/Car Refinish battuta per 5-0. Quaterna invece per la Cooper Band/New Barcavela sulla Lewis Rooms (con doppio Bortolini, Cabras e Mereu), così come per la matricola Sporting Amatori, che si impone sul Nuraghe/Evolvere (4-1).

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