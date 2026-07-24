VaiOnline
Villagrande.
25 luglio 2026 alle 00:40

S’Arcu ‘e Forros, dagli scavi spunta una pianta circolare 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

S'Arcu 'e Is Forros torna a parlare. Dopo dieci anni sono ripresi gli scavi nel grande santuario nuragico di Villagrande. A poche settimane dalla riapertura del cantiere, il terreno sta già restituendo nuovi indizi sul complesso archeologico.

Ai piedi del Gennargentu il villaggio santuario custodisce testimonianze di oltre tremila anni fa. Qui i nuragici edificarono due imponenti templi a megaron, dalla caratteristica pianta rettangolare, destinati ai culti e a cerimonie religiose. Un vasto abitato con officine metallurgiche e una fornace unica nel suo genere, testimonianza dello stretto legame tra la lavorazione dei metalli e il culto.

La nuova campagna di ricerca, diretta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e coordinata sul campo dall'archeologo Enrico Dirminti, è ripartita dall'ambiente gradonato, dove le indagini si erano fermate nel 2016. Proprio in quest'area è emersa una struttura a pianta circolare, ancora tutta da interpretare, dalla quale stanno affiorando numerosi reperti ceramici. «L'obiettivo è portare completamente alla luce questa struttura e comprenderne la funzione e il rapporto con gli altri ambienti del complesso», spiega Dirminti. I materiali recuperati saranno studiati al termine della campagna per ricostruire l'organizzazione del santuario e la vita delle comunità che lo frequentavano.

Negli anni S'Arcu 'e Is Forros ha restituito reperti di straordinario valore, tra cui un'anfora orientale con iscrizioni, manufatti metallici e uno scarabeo, oltre a materiali etruschi e dalla regione palestinese. Patrimonio che conferma come il sito fosse un importante centro di incontro, scambi commerciali e culturali, ben lontano dall'immagine di una Sardegna isolata. «C'è ancora tanto da scavare e da comprendere – dice Dirminti – ma ogni nuova scoperta può aiutarci a ricostruire il ruolo che S'Arcu 'e Is Forros ebbe nella Sardegna nuragica».

Gli scavi proseguiranno per tutto il mese di settembre.

Parallelamente agli scavi è stata avviata l'iniziativa "Scavi aperti", che permette al pubblico di visitare il cantiere accompagnato dagli archeologi Enrico Dirminti e Matteo Tatti e dal direttore dei lavori Federico Scudu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il dramma.

Morire di lavoro a 18 anni

l F. Ledda, Locci, Pittalis
La tragedia

In preghiera per Michela, Solanas invoca il miracolo

Dopo la veglia di giovedì, stasera una messa e la fiaccolata Il paese: «La notte prima lui gridava come un indemoniato» 
Piera Serusi
Il delitto

Il dolore di Bari Sardo Una fiaccolata per dire no alla violenza

Le indagini per la morte di Simone Concas Migliora la ragazza investita dal 19enne 
Roberto Secci
Incidente sul lavoro

Ucciso dalla benna di un muletto a 18 anni

Fabrizio Pittalis, di Orotelli, ha perso la vita nell’ecocentro di Oniferi: sotto inchiesta due persone 
Fabio Ledda
Il dolore.

Il paese e quella maschera vuota

Giovanna Pittalis
La tragedia

Volontario dell’Oftal muore in un incidente sulla vecchia 125

In sella alla sua moto si è schiantato contro un’auto a Lu Fraili (San Teodoro) 
Andrea Busia
L’inaugurazione

A Cagliari la Casa del Made in Italy

Taglio del nastro con il ministro Urso: «Apriamo un hub di supporto per le imprese» 
Alessandra Carta
La sentenza

Fine vita, la Consulta salva la legge sarda

Respinto il ricorso dello Stato, dichiarati incostituzionali solo alcuni articoli 
Bologna

«Sangue nei polmoni e schiacciamento»

I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Fakir, ora altri approfondimenti 