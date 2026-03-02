VaiOnline
Arbus.
03 marzo 2026 alle 00:06

Sanzione di 80mila euro per la ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La sanzione di 80mila euro per inadempienze della ditta che gestisce il servizio dei rifiuti è sommersa da polemiche. La vicenda del 2024 è tornata al centro del dibattito nell’ultima seduta del Consiglio comunale, un ritardo di tre mesi, rispetto all’interrogazione della minoranza.

«È già grave – ha detto il consigliere Agostino Pilia – che a giugno 2025 l’ufficio tecnico quantificò una penale simbolica, lo è ancora di più se pensiamo che le sanzioni avrebbero potuto toccare 800 mila per i cinque anni di appalto. E che dire del fatto che un mese dopo, inspiegabilmente, la multa è stata sospesa per una generica 'difficoltà di valutazione legale' sollevata dalla ditta?». Intanto, il contratto scaduto è stato prorogato. «In assenza di una valida motivazione – ha aggiunto Pilia – la mancata riscossione non è altro che la rinuncia a un credito certo. Un danno erariale, a farne le spese ancora una volta la comunità. A questo punto non resta che segnalare il caso alla Corte dei Conti». Pronta la replica dell’assessore all’ambiente, Simone Murtas: «Sono stato io a portare all’attenzione degli uffici le criticità rilevate, un atto politico dovuto, ho chiesto d’intervenire. La procedura prosegue». E il sindaco, Paolo Salis: «Queste continue richieste alla magistratura contabile ostacolano il lavoro degli uffici, da un lato l’opposizione chiede interventi celeri, dall’altro rallenta l’attività amministrativa». Infine Pilia: «Declinare la responsabilità sugli uffici non regge, la politica ha il dovere di vigilare». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Tutto il Medio Oriente è una polveriera

I 500 caschi blu della Brigata Sassari sono arrivati in Libano: Beirut sotto le bombe di Israele 
Il conflitto

I sardi ancora nel Golfo: «Bloccati dopo il check-in»

Spazio aereo vietato per paura dei raid iraniani Due guspinesi lasciati a terra all’ultimo minuto 
Giovanni G. Scanu Maurizio Pilloni
Centrodestra

«Il Campo largo ha fallito, noi pronti al voto»

La Lega si riorganizza, a Cagliari il vice di Salvini: la nostra forza è stare in mezzo alla gente 
Alessandra Carta
Carceri

«A Badu ’e Carros non arriveranno i boss»

Il sottosegretario Delmastro: niente Alta sicurezza, a Nuoro solo reclute della mafia 
Caterina Fiori
Conti pubblici.

Il deficit cala ma si ferma al 3,1% del Pil

Rimandata l’uscita dalla procedura di infrazione Ue. Pressione fiscale oltre il 43% 