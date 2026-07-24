VaiOnline
Sestu.
25 luglio 2026 alle 00:42

Santissimo Salvatore, tra fede e spettacoli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Dopo tanto tempo la festa del Santissimo Salvatore torna ad avere spettacoli, come ai tempi in cui richiamava tutti, da Sestu e dai paesi vicini», annuncia Alessio Orrù, del Comitato organizzatore. Le celebrazioni nella chiesa e nell’omonima piazza cominceranno martedì 28 luglio, con la novena e le messe. Giovedì 6 agosto, dalle 18, la processione con la banda Giuseppe Verdi, le launeddas dell’orchestra popolare sarda diretta dal maestro Orlando Mascia, i suonatori di Sulittas del maestro Matteo Muscas, e altri gruppi tradizionali di Sestu. Alle 19 la messa, celebrata da don Sergio Manunza col coro Lorenzo Perosi. Tanti gli spettacoli: balli di gruppo il 5 agosto a cura di Danilo e Valentina, spettacolo folk del gruppo Balla Sardigna e fuochi d’artificio il 6 agosto, e infine, il 7, tre appuntamenti, dalle 18.45: l’esibizione della palestra taekwondo di Luciano Cau, la sagra dell’anguria, e la commedia Mundicu Frucaxa, con la compagnia Su Stentu di Serramanna.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il dramma.

Morire di lavoro a 18 anni

l F. Ledda, Locci, Pittalis
La tragedia

In preghiera per Michela, Solanas invoca il miracolo

Dopo la veglia di giovedì, stasera una messa e la fiaccolata Il paese: «La notte prima lui gridava come un indemoniato» 
Piera Serusi
Il delitto

Il dolore di Bari Sardo Una fiaccolata per dire no alla violenza

Le indagini per la morte di Simone Concas Migliora la ragazza investita dal 19enne 
Roberto Secci
Incidente sul lavoro

Ucciso dalla benna di un muletto a 18 anni

Fabrizio Pittalis, di Orotelli, ha perso la vita nell’ecocentro di Oniferi: sotto inchiesta due persone 
Fabio Ledda
Il dolore.

Il paese e quella maschera vuota

Giovanna Pittalis
La tragedia

Volontario dell’Oftal muore in un incidente sulla vecchia 125

In sella alla sua moto si è schiantato contro un’auto a Lu Fraili (San Teodoro) 
Andrea Busia
L’inaugurazione

A Cagliari la Casa del Made in Italy

Taglio del nastro con il ministro Urso: «Apriamo un hub di supporto per le imprese» 
Alessandra Carta
La sentenza

Fine vita, la Consulta salva la legge sarda

Respinto il ricorso dello Stato, dichiarati incostituzionali solo alcuni articoli 
Bologna

«Sangue nei polmoni e schiacciamento»

I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Fakir, ora altri approfondimenti 