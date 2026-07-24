Santissimo Salvatore, tra fede e spettacoli 

«Dopo tanto tempo la festa del Santissimo Salvatore torna ad avere spettacoli, come ai tempi in cui richiamava tutti, da Sestu e dai paesi vicini», annuncia Alessio Orrù, del Comitato organizzatore. Le celebrazioni nella chiesa e nell’omonima piazza cominceranno martedì 28 luglio, con la novena e le messe. Giovedì 6 agosto, dalle 18, la processione con la banda Giuseppe Verdi, le launeddas dell’orchestra popolare sarda diretta dal maestro Orlando Mascia, i suonatori di Sulittas del maestro Matteo Muscas, e altri gruppi tradizionali di Sestu. Alle 19 la messa, celebrata da don Sergio Manunza col coro Lorenzo Perosi. Tanti gli spettacoli: balli di gruppo il 5 agosto a cura di Danilo e Valentina, spettacolo folk del gruppo Balla Sardigna e fuochi d’artificio il 6 agosto, e infine, il 7, tre appuntamenti, dalle 18.45: l’esibizione della palestra taekwondo di Luciano Cau, la sagra dell’anguria, e la commedia Mundicu Frucaxa, con la compagnia Su Stentu di Serramanna.

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