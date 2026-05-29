Sant’Ignazio, festa di fede e tradizione 

Le messe del mattino (alle 8,30 e alle 10,30) caratterizzano oggi la giornata clou della festa di Sant’Ignazio da Laconi, a Serramanna, che ha nell’altra funzione religiosa della serata (18,30) e nella processione i momenti più sentiti. La festa in onore del “Patrono della comunità”, come è definita nel cartellone firmato dal parroco don Pietro Mostallino e dal presidente del comitato organizzatore Enrico Contu, ha come teatro la chiesa (la prima in Sardegna dedicata al frate di Laconi) e il parco antistante, che ospita il palco che ieri ha accolto il concerto di Iva Zanicchi, e dove nella giornata di oggi (alle 22) si tiene lo spettacolo con “I love Formentera” e il live show dell’artista Boro. La festa prosegue domani con lo spettacolo di fuochi d’artificio, e lunedì con la “Giornata del malato e dell’anziano” (rosario e messa dalle 18) e, alle 22, il live degli Skassa Banda. Chiusura della festa martedì, con la commedia dialettale della compagnia Su Stentu dal titolo “Mundicu Fruccaxia”.

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