VaiOnline
Serramanna
30 maggio 2026 alle 00:23

Sant’Ignazio, festa di fede e tradizione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le messe del mattino (alle 8,30 e alle 10,30) caratterizzano oggi la giornata clou della festa di Sant’Ignazio da Laconi, a Serramanna, che ha nell’altra funzione religiosa della serata (18,30) e nella processione i momenti più sentiti. La festa in onore del “Patrono della comunità”, come è definita nel cartellone firmato dal parroco don Pietro Mostallino e dal presidente del comitato organizzatore Enrico Contu, ha come teatro la chiesa (la prima in Sardegna dedicata al frate di Laconi) e il parco antistante, che ospita il palco che ieri ha accolto il concerto di Iva Zanicchi, e dove nella giornata di oggi (alle 22) si tiene lo spettacolo con “I love Formentera” e il live show dell’artista Boro. La festa prosegue domani con lo spettacolo di fuochi d’artificio, e lunedì con la “Giornata del malato e dell’anziano” (rosario e messa dalle 18) e, alle 22, il live degli Skassa Banda. Chiusura della festa martedì, con la commedia dialettale della compagnia Su Stentu dal titolo “Mundicu Fruccaxia”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Viabilità

L’ira delle imprese del sudovest: «Cantiere giusto, tempi sbagliati»

Il timore di una stagione turistica tra code e disagi Albergatori e operatori: «A rischio l’immagine del territorio»  
Ivan Murgana
Opposizione all’attacco dopo l’ultimatum del vettore: Giunta miope, emendamenti in manovra per azzerare l’imposta

Aerei, il centrodestra:  «Via la tassa d’imbarco»Todde: Ryanair ci ricatta

La presidente contro la compagnia: non ha mai offerto alcuna garanzia  
Roberto Murgia
Regione

Forestas, l’Anticorruzione dichiara nulla la nomina dell’amministratore unico

Salvatore Piras era in una società che ha ricevuto fondi pubblici 
Enrico Fresu
Sassari.

Aou, lavoratori in piazza

Emanuele Floris RIPRODUZIONE RISERVATA
Amministrative 2026

Dolianova torna al voto,  Cabboi contro Piras nel feudo del centrodestra

Il sindaco a caccia del terzo mandato Ma il centrosinistra si è ricompattato 
Carla Zizi
Infrastrutture

«Nell’Isola cantieri per cinque miliardi»

Salvini a Porto Torres promette il rilancio dello scalo marittimo 
Mariangela Pala