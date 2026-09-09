Sant’Elena, oggi al via le celebrazioni per la patrona 

Dopo il triduo di preparazione dei giorni scorsi prendono ufficialmente il via oggi i festeggiamenti in onore della patrona Sant’Elena.

Il taglio del nastro è fissato alle 19 a Sa dom’e Farra, alla presenza delle autorità e dei soci del Comitato stabile con in testa il presidente Stefano Mulliri. Con loro ci sarà anche il presidente della banda musicale di Malta, città gemellata, Anthony Saliba. Subito dopo saranno inaugurate le mostre “L’uva da tavola e la vendemmia” e dei manufatti artistici della tradizione locale e della Sardegna a cura di Stefania Cogoni, mentre dalle 21 in piazza XXVIII Aprile si esibirà la banda musicale di Malta.

ono previste numerose modifiche al traffico fino a domenica 20, giorno della grande processione. Oggi in occasione del concerto della banda di Malta in piazza XXVIII Aprile dalle 17 alle 24 sarà chiusa al traffico via Porcu e sarà istituito il divieto di sosta tra via Cavour e il civico 154 di via Porcu. All’incrocio con via Porcu ci sarà la direzione obbligatoria in via Cavour. Traffico chiuso e divieto di sosta anche in entrambi i lati di via Venezia dal civico 13 a via Porcu mentre le auto in arrivo da via Cialdini dovranno svoltare a destra in via Martini.

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