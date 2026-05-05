Santa Maria, questua con pagamento elettronico 

Al via, da qualche giorno, la questua per la festa di Santa Maria. A Serramanna il gruppo di obrieri e obriere che fanno parte del comitato organizzatore della festa più sentita dalla gente di Serramanna, sta visitando le famiglie e le aziende del paese per la tradizionale raccolta delle offerte necessarie all’organizzazione dei riti e delle manifestazioni in onore di Santa Maria: in calendario nella prima settimana di settembre. “Santa Maria s’avisìtada” (Santa Maria vi visita), è il singolare annuncio del comitato sulla pagina Facebook della parrocchia di San Leonardo, che ha competenza sulla festa che si tiene nella cornice della chiesa e del parco campestre dedicato a Santa Maria.

«È ufficialmente iniziata la nostra questua per #SantaMaria2026», scrivono i volontari che, particolare importante, offrono «quest’anno la possibilità di versare il proprio contributo anche attraverso pagamento elettronico». Per Santa Maria questua, e offerte che nelle intenzioni del comitato dovrebbe servire per «organizzare una festa indimenticabile, pensata per tutte le generazioni. Con un piccolo aiuto da parte di tutti, siamo sicuri che sarà una celebrazione bellissima».

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